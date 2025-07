Quel mix énergétique pour la France ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Isabelle Rauch, députée Horizons et indépendants de Moselle et Bernard Jomier, sé... nateur Place publique de Paris, membre du groupe socialiste. Au programme : la proposition de loi de programmation de l’énergie et la proposition de loi Duplomb, visant à “lever les contraintes du métier d’agriculteur”. La proposition de loi de programmation de l’énergie, rédigée par le sénateur LR des Vosges Daniel Gremillet, a été adoptée par le Sénat le 8 juillet, après avoir été rejetée par l’Assemblée nationale en juin. Le texte fixe un cap en termes de mix énergétique pour le pays jusqu’en 2030 : 27 GW de capacités nucléaires et 58% de l’énergie finale consommée décarbonée. La proposition de loi du sénateur LR de Haute-Loire Laurent Duplomb, visant à “lever les contraintes du métier d’agriculteur”, a été adoptée par le Parlement cette semaine. Elle contient des mesures polémiques, comme la réintroduction sous conditions du pesticide néonicotinoïde l’acétamipride, ou encore la facilitation des méga-bassines.

