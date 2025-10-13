Réforme des retraites : l'Assemblée la suspend, le Sénat va la rétablir

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Sylvain Berrios, député (Horizons) du Val-de-Marne et Bernard Jomier, sénateur (Pl... ace Publique) de Paris. L'Assemblée nationale a voté pour la suspension de la réforme des retraites. La majorité de droite du Sénat devrait la rétablir.

Voir plus