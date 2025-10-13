Public Sénat
Réforme des retraites : l'Assemblée la suspend, le Sénat va la rétablir

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Sylvain Berrios, député (Horizons) du Val-de-Marne et Bernard Jomier, sénateur (Pl...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/11/2045

