Sébastien Lecornu évite la censure grâce à la suspension de la réforme des retraites

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Ayda Hadizadeh, députée (PS) du Val d'Oise et Aymeric Duroc, sénateur (Rassembleme... nt national) de Seine-et-Marne. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évité de peu l'adoption d'une motion de censure grâce aux voix des députés socialistes qui ont négocié en échange la suspension de la réforme des retraites.

