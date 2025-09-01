Public Sénat
Sébastien Lecornu renonce au 49.3 : quelles conséquences au Parlement ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Agnès Evren, sénatrice (Les Républicains) de Paris et Arthur Delaporte, député s...

Arthur Delaporte, Agnès Evren

Politique

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

25mn

Jusqu'au 28/09/2045

