Sébastien Lecornu renonce au 49.3 : quelles conséquences au Parlement ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Agnès Evren, sénatrice (Les Républicains) de Paris et Arthur Delaporte, député s... ocialiste du Calvados. Au programme : Sébastien Lecornu renonce à utiliser le 49.3 au Parlement, le Rassemblement national fait son retour dans les instances dirigeantes de l’Assemblée nationale et au Sénat, un rapport sur l’exécution des peines préconise la mise en place de très courtes peines de prison.

