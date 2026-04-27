Violences sexuelles dans le périscolaire : comment mieux protéger nos enfants ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Stéphanie Depierre (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Gaëtan Dussaussaye, député (Rassemblement national) des Vosges et Karine Dan... iel, sénatrice socialiste de Loire-Atlantique. Cette semaine, on parle du projet de loi d'urgence agricole discuté à l'Assemblée, et de la lutte contre les violences sexuelles dans le périscolaire qui a marqué les débats au Sénat.

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