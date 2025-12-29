Zones à faibles émissions : une mesure écologique injuste socialement ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Claire Lejeune, député LFI de l'Essonne et Bernard Jomier, sénateur (Place Publiqu... e) de Paris. Cette semaine, le gouvernement utilise une dernière fois le 49.3 pour faire passer le budget et reporte le vote de l'Assemblée nationale sur la suppression des ZFE, ces zones à faibles émissions dans les métropoles où la circulation des voitures polluantes est interdite.

