Appellation d'origine

La cuisine est l'emblème d'un territoire. Autour d'un produit, les hommes et les femmes s'unissent pour partager un moment convivial. C'est le cas en Normandie, où le camembert est une institution. On le dit à pâte molle et à croûte fleurie, tout un poème.Il n'y a bien que des Français pour associer le fumet du camembert à un bouquet de roses. Dijon... a aussi ses secrets. Une texture à la couleur éclatante, jaune d'or, ravit les palais. La moutarde monte au nez des habitants. Broyée à la façon des grands maitres moutardiers des ducs de Bourgogne, la petite graine de moutarde, appelée sénevé, se transforme en une pâte onctueuse.

