Le Canal du Midi, chef d'oeuvre aquatique. C'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de génie civil de France. Un projet colossal du 17ème siècle. S'étendant sur 240 kilomètres, le Canal du Midi est une voie d'eau artificielle creusée pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Rêvé depuis l'Antiquité pour contourner la péninsule ibérique et les... attaques de pirates, ce sera sous le règne de Louis 14 que le projet se concrétisera. Le long des vignobles, au gré du passage des écluses et de tunnels, se reflète l'histoire de cette folie devenue réalité. La Bretagne, au fil de l'eau douce. Sillonnant la Bretagne d'Est en Ouest, le canal de Nantes à Brest s'étire sur plus de 360 kilomètres pour former la colonne vertébrale du patrimoine architectural de la région. Creusé sur ordre de Napoléon pour désenclaver la Bretagne et résister aux Anglais, l'ouvrage a permis l'essor des villes avoisinantes, de Pontivy et son quartier napoléonien au port de Redon, et transformé durablement les paysages bretons.

Voir plus