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Le Canal du Midi, chef d'oeuvre aquatique. C'est un des plus grands chefs-d'oeuvre de génie civil de France. Un projet colossal du 17ème siècle. S'étendant sur 240 kilomètres, le Canal du Midi est une voie d'eau artificielle creusée pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. Rêvé depuis l'Antiquité pour contourner la péninsule ibérique et les...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2028

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