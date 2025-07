Des ports résilients

À La Ciotat, des navires et des hommes Des géants des mers sortant d'une toute petite ville de pêcheurs, c'est le destin hors norme de La Ciotat, ville ancrée sur la Côte d'Azur à quelques encablures de Marseille. Fruit de l'amour des hommes pour la navigation et pour la mer Méditerranée, son chantier naval a donné naissance à des navires légendai... res. Il a également forgé un état d'esprit fraternel et une âme de résistance. Lorient, porte de l'Orient Dans le sud de la Bretagne, sur la côte du Morbihan, une petite lande marécageuse s'est métamorphosée en une cité florissante : Lorient. La ville est le berceau du projet colonial et commercial de Louis XIV, la Compagnie française des Indes orientales à qui elle doit tout. Presque intégralement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne conserve que très peu de traces de ce passé « oriental ». Une histoire pleine d'épices, de soie, de porcelaine mais aussi de sang et d'hommes arrachés à leurs terres.

