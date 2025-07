Figures locales

Le Nord, c'est géant Le Caou, la Belle Hélène, Maria et son fils Mariona... Ces icônes du Nord de la France hibernent une bonne partie de l'année, en attendant carnavals et kermesses. Ils sont alors de sortie, en habits de travail ou en cuirassés d'argent.Chaque village de Flandre française, ou presque, a ses géants. Depuis leur naissance au XVIème ... siècle, ces personnages de carton-pâte et d'osier ont traversé l'histoire mouvementée de cette région frontalière du Nord de la France. Ils sont le ciment de la vie communautaire, font revivre les ancêtres et jouent un rôle essentiel dans une identité longtemps malmenée. Guignol, l'âme populaire de Lyon Impossible d'échapper à sa tête de bois... ou d'ignorer son origine lyonnaise. Guignol est à Lyon ce que Gavroche est à Paris : l'incarnation d'un passé populaire, ouvrier, et frondeur. Avant de devenir la marionnette préférée des enfants, c'est dans les petites rues sombres et les bars malfamés qu'il a grandi et accompagné les Lyonnais dans leurs révoltes. Guignol est né fils de la révolution, et combat depuis plus de 200 ans l'injustice.

