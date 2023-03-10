Histoires lÃ©gendaires

Dans le BÃ©arn, la vallÃ©e des trois mousquetaires AccrochÃ©e aux flancs des PyrÃ©nÃ©es, la paisible vallÃ©e de BarÃ©tous est rythmÃ©e par les saisons et les transhumances. Au XVIIe siÃ¨cle, ces terres bÃ©arnaises enclavÃ©es ont vu naÃ®tre des hommes indispensables au roi de France : les mousquetaires. Ce corps d'Ã©lite de Louis XIII, passÃ© Ã la postÃ©ritÃ... © grÃ¢ce aux personnages d'Aramis, Porthos et Athos imaginÃ©s par Alexandre Dumas, continue encore aujourd'hui Ã faire la fiertÃ© de toute la rÃ©gion. Les Templiers, maÃ®tres du Larzac Dans le sud de l'Aveyron, les Ã©tendues rocailleuses du plateau du Larzac portent en elle une riche histoire mÃ©diÃ©vale. A partir du XIIe siÃ¨cle, la rÃ©gion abrite les Templiers, puis l'ordre des Hospitaliers. Ces moines soldats vont faÃ§onner le plateau, organiser l'Ã©levage de brebis et l'agriculture et bÃ¢tir forteresses et villages dont Sainte-Eulalie-de-Cernon est un des emblÃ¨mes.

