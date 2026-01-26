Ils ont dessiné la France

En France, au XIXe siècle, les révolutions sont aussi architecturales. À grand coup de burin et de ciseau, des esprits visionnaires transforment le bâti pour attirer tous les regards sur les beautés du territoire français. À Vichy, l'empereur Napoléon III nourrit de grands projets d'aménagement culturel et sanitaire pour concurrencer les stations th... ermales allemandes. Grâce au train, aux bains et au grand casino, l'empereur draine dans la ville toute la haute-société française. Au même moment, les vestiges médiévaux profitent quant à eux du génie architectural d'Eugène Viollet-le-Duc. À Carcassonne, Pierrefonds et Paris, il impose sa vision réinventée du Moyen Âge et fait flamboyer le patrimoine de France.

Voir plus