Jardins de France mais pas à la française
Fenêtre sur la nature et synonyme d'évasion. Dans les jardins, l'ailleurs s'invite. Et certains surprennent par leur caractère singulier. À Menton, la France flirte avec l'Italie. Mais quand on pénètre dans les jardins, on quitte brusquement l'Europe. Les orangers et les citronniers s'épanouissent avec des plantes venues du monde entier. Au milieu de ... la mer des Caraïbes, un parfum envoûte également les voyageurs. Celui d'une île surnommée l'île aux fleurs. En Martinique, jardiner pourrait rimer avec exotisme. Il n'en est rien. Sur cette terre volcanique, dénaturée par des siècles de colonisation, les jardins créoles renferment l'histoire et la mémoire du peuple martiniquais.
Quand la France régnait sur la chrétienté
