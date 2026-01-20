Public Sénat
Patrimoines de France

Jardins de France mais pas à la française

Fenêtre sur la nature et synonyme d'évasion. Dans les jardins, l'ailleurs s'invite. Et certains surprennent par leur caractère singulier. À Menton, la France flirte avec l'Italie. Mais quand on pénètre dans les jardins, on quitte brusquement l'Europe. Les orangers et les citronniers s'épanouissent avec des plantes venues du monde entier. Au milieu de ...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

