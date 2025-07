La France des épidémies

La Provence au temps de la peste noire Dans les paysages des monts de Vaucluse se déroule un long mur de pierre sèche, telle une muraille dressée contre un ennemi invisible. Au XVIIIème siècle, cette menace, c'est la peste. Construit pour protéger la région du Comtat Venaissin, il incarne aujourd'hui la mémoire des victimes oubliées de cette épidé... mie arrivée par la mer, et qui sévit en Provence pendant près de 4 ans. Paris, ville saine pour des corps sains À travers les âges, les Parisiens ont compris que pour vaincre les épidémies, il ne faut pas simplement guérir les corps. Il faut aussi soigner la ville. À Paris, aménagement et construction sont synonymes de remède. Se balader sur les quais, s'embrasser, prendre le soleil dans un square ou encore rester au chaud dans son appartement... La transformation de la capitale a représenté une victoire sur les plus grands fléaux.

