La France en couleurs

L'or rouge du Colorado provençal. Au coeur du Luberon s'étendent des reliefs rougeoyants qu'on dirait tout droit sortis du Grand canyon du Colorado. Cette couleur, c'est celle du pigment ocre, présent en quantité dans le sous-sol de la région et utilisé depuis toujours dans l'artisanat et l'architecture locale. A la fin du XIXe siècle, l'intense expl... oitation des carrières d'ocre va transformer durablement les paysages de ce petit coin du Vaucluse. Le Bleu, couleur de la gloire occitane. Sur les collines fertiles du Lauragais pousse une plante qui a fait la richesse de toute une région : le pastel. Au XVIe siècle, elle est l'unique moyen de fabriquer du bleu. Le commerce de cette couleur recherchée par la noblesse à travers l'Europe entière apporte aux marchands occitans une source de richesse sans pareil et, d'Albi à Toulouse, va permettre l'essor des villes du Sud-Ouest de la France.

Voir plus