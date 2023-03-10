Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

La France en couleurs

L'or rouge du Colorado provençal. Au coeur du Luberon s'étendent des reliefs rougeoyants qu'on dirait tout droit sortis du Grand canyon du Colorado. Cette couleur, c'est celle du pigment ocre, présent en quantité dans le sous-sol de la région et utilisé depuis toujours dans l'artisanat et l'architecture locale. A la fin du XIXe siècle, l'intense expl...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique