Le bois des artisans

Les Vosges de verre et de cristal Dans les entrailles du Massif des Vosges se dessine une chorégraphie autour d'une matière en fusion : le verre. Un ballet maîtrisé où le geste souple et millimétré n'a pas changé depuis des centaines d'années. C'est dans cette forêt de feuillus que sont nés les grands noms de la verrerie, mais surtout la verrerie... royale de St Louis, manufacture du roi. Au XVIIIème siècle, cette dernière perce le secret du cristal, faisant de cette terre isolée l'un des fleurons du luxe à la Française. La Puisaye, une terre de potiers C'est un cadeau de la nature. À portée de main, de précieuses veines d'argile remontent des entrailles de la Puisaye. Grâce à elles, depuis plus de six siècles, le coeur de cette région située aux confins de l'Orléanais et de la Bourgogne bat au rythme lancinant du tour de potier. Il subsiste aujourd'hui encore des dizaines d'ateliers, dans le secret desquels des mains agiles façonnent cette terre d'une incomparable pureté.

