Le bon air de la ville

Pau, la belle anglaise Au pied des Pyrénées, à une centaine de kilomètres de la mer, Pau jouit d'un environnement géographique idéal pour satisfaire les amateurs de nature. Au XIXème siècle, cette situation exceptionnelle fait le bonheur de la riche communauté britannique qui s'installe ici. Dans son sillage, des villas cossues, des théâtres et un... immense terrain de golf sortent de terre, donnant un nouveau visage à la ville béarnaise. Arcachon, la plus glamour des villes de cure D'Arcachon, on connaît surtout son bassin, véritable petite mer intérieure qui court du Cap Ferret jusqu'à la Dune du Pilat. Moins son passé de cité de cure du XIXème siècle. C'est pourtant au grand air arcachonnais que l'aristocratie et les fortunes de toute de l'Europe venaient se soigner dans les incroyables villas de "sa ville d'hiver".

Voir plus