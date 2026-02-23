Dans la capitale française, au XIXe siècle, le luxe côtoie la misère, et la société bourgeoise croise dans ses rues le Paris des marges. À commencer par les prostituées : à cette époque, la ville de l'amour est également le bordel de l'Europe. Àcôté des grisettes qui se vendent pour survivre, les cocottes et les lorettes attirent le luxe et l... e pouvoir en côtoyant de riches clients, et se font maîtresses de leurs boulevards. La capitale accueille également des « nourrices sur lieux », des Morvandelles parties de leur campagne pour allaiter les petits parisiens. Bien traitées par leurs employeurs, elles bénéficient d'une meilleure vie et d'une émancipation par l'éducation.

Voir plus