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Patrimoines de France

Le Paris des marges

Dans la capitale française, au XIXe siècle, le luxe côtoie la misère, et la société bourgeoise croise dans ses rues le Paris des marges. À commencer par les prostituées : à cette époque, la ville de l'amour est également le bordel de l'Europe. Àcôté des grisettes qui se vendent pour survivre, les cocottes et les lorettes attirent le luxe et l...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

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