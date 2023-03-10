Les bijoux cachés de l'Eglise

Les églises peintes, merveilles du Moyen Âge bourguignon Lovés aux creux de douces collines, les églises et les châteaux médiévaux viennent ponctuer les paysages verts de Puisaye. Les murs des bâtiments religieux de cette région bourguignonne abritent d'étonnantes peintures murales datant du Moyen Âge. Des nuances de mauves, de rouge ou d'ocre jau... ne qui illustrent avec finesse des passages de l'ancien testament et racontent à leur manière tout un pan de l'histoire de la région. La Savoie, royaume du baroque Les montagnes blanches et les épaisses forêts de Savoie laissent entrevoir des trésors issus d'un mouvement artistique singulier : le baroque savoyard. Au XVIIe siècle, sous l'impulsion du duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier, les habitants s'approprient les codes d'un style qui fleurit partout en Europe. Les chapelles à flanc de falaise comme les bâtiments des villages et des vallées se parent alors de décors raffinés, de motifs floraux et de dorures.

