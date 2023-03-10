Public Sénat
Patrimoines de France

Les bijoux cachés de l'Eglise

Les églises peintes, merveilles du Moyen Âge bourguignon Lovés aux creux de douces collines, les églises et les châteaux médiévaux viennent ponctuer les paysages verts de Puisaye. Les murs des bâtiments religieux de cette région bourguignonne abritent d'étonnantes peintures murales datant du Moyen Âge. Des nuances de mauves, de rouge ou d'ocre jau...

Culture

Jusqu'au 15/09/2027

