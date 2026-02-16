Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

Les Bretonnes au travail

Au XIXe siècle, toute la Bretagne se met au travail. Alors que la pêche et la broderie s'industrialisent, les femmes rejoignent les travailleurs dans des métiers jusqu'alors traditionnellement masculins. À Douarnenez, les conserveries de sardines se multiplient et accueillent des Bretonnes travaillant jusqu'à 72 heures par semaine. Les « penn sardin »...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Les Bretonnes au travail
28mn

Culture | Le

Rebelles

Patrimoines de France

Sur la même thématique