Patrimoines de France
Les Bretonnes au travail
Au XIXe siècle, toute la Bretagne se met au travail. Alors que la pêche et la broderie s'industrialisent, les femmes rejoignent les travailleurs dans des métiers jusqu'alors traditionnellement masculins. À Douarnenez, les conserveries de sardines se multiplient et accueillent des Bretonnes travaillant jusqu'à 72 heures par semaine. Les « penn sardin »... , comme on les appelle, ont marqué le Finistère tant par leur productivité que par leurs revendications sociales. À Pont-l'Abbé, au sud de Douardenez, les femmes s'approprient le travail de la broderie pour confectionner les célèbres coiffes bigoudènes. Un patrimoine fragile, transmis encore aujourd'hui de brodeuse en brodeuse.
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