Patrimoines de France

L'esprit des forêts

En France, les habitants ont un lien viscéral avec la forêt. Le massif forestier des Landes de Gascogne a pour emblème le pin maritime. Cet arbre d'or règne sur plus d'un million d'hectares. L'une des plus grandes forêts d'Europe n'a pourtant rien de naturel : elle est le fruit d'une plantation massive à la fin du XIXe siècle pour civiliser une terre ...

