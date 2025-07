Lignes de dÃ©fense

La ligne Maginot, colosse de béton aux pieds d'argile Dans les forêts du Grand Est de la France, le bruissement des feuilles répond au silence froid du béton. Dissimulés entre les arbres, tourelles et bunkers montent la garde depuis près d'un siècle. C'est au sortir de la Grande Guerre, dans les années 1930, qu'est lancé un chantier colossal pour ... difier une ligne de fortifications, de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée : la ligne Maginot. Réputée infranchissable, elle devient pourtant le symbole de la défaite de 1940... La ligne alpine, le bon côté de la ligne Maginot Dans l'est de la France, depuis la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, s'élève depuis l'entre-deux-guerres une ligne défensive fortifiée... La ligne Maginot, censée avant tout dissuader les ennemis allemands et italiens d'attaquer, devient après la Seconde Guerre mondiale un symbole de défaite et d'humiliation. Pourtant, dans les Alpes-Maritimes, c'est une autre histoire qui s'est jouée : celle d'ouvrages défensifs, adaptés au relief, qui ont tenu Mussolini et ses troupes en respect.

