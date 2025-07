L'invention du tourisme balnéaire

À Nice, naissance de la Riviera À la fin du XVIIIème siècle, Nice, petit port méditerranéen, gagne en popularité dans les salons et boudoirs de la bonne société. La ville promet des hivers doux, un ciel bleu et des jardins parfumés. Au cours d'une éclosion qui dure plus d'un siècle, Nice devient un lieu de villégiature luxueux. Ce succès trans... forme la ville en une cité opulente de tous les fantasmes et lie son destin à ses hôtes prestigieux.. Le Touquet, station british C'est un bout du Nord de la France qui fait face aux falaises du sud de l'Angleterre. À la fin du XIXème siècle, deux hommes d'affaires, l'un Français, l'autre Britannique, vont parier sur le développement de ce qui sera la plus britannique des stations françaises : Le Touquet-Paris-Plage. En effet, la mode des bains de mer permet de bâtir des fortunes mais rien ne sera simple, à l'image des relations franco-anglaises.

