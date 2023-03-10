Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

Made in Marseille

Savon made in Marseille. Le savon de Marseille raconte à lui seul l'histoire de ce petit port devenu grande cité industrielle. Grâce à la Méditerranée, les matières premières nécessaires à sa fabrication débarquent en plein coeur de la ville. Le mistral, lui, sèche la pâte en un temps record. Dans ces conditions, Marseille gagne le quasi-monopo...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique