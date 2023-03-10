Savon made in Marseille. Le savon de Marseille raconte à lui seul l'histoire de ce petit port devenu grande cité industrielle. Grâce à la Méditerranée, les matières premières nécessaires à sa fabrication débarquent en plein coeur de la ville. Le mistral, lui, sèche la pâte en un temps record. Dans ces conditions, Marseille gagne le quasi-monopo... le sur la fabrication de ce petit cube quimarquera le visage de la ville et même au-delà. Marseille, réveillée par Fernand Pouillon. A Marseille, au bout de la célèbre Canebière, sur le quai du Vieux-Port, une enfilade d'immeubles constitue l'une des vues les plus connues de la ville. Elle est l'oeuvre d'un architecte audacieux, Fernand Pouillon, qui fait ses armes ici au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à sa vision novatrice, plaçant toujours l'homme au centre de sa réflexion architecturale, il a contribué à donner un visage moderne à la cité phocéenne.

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