Mythes du Sud-Ouest

Dans les paysages du sud-ouest de la France, les villages consacrent au grand jour la mémoire de figures légendaires qui façonnèrent la région, à la croisée de l'histoire et du mythe. Dans le pays gascon, on continue de faire chanter les lames en hommage au plus célèbre des mousquetaires, d'Artagnan. Avant d'être un illustre personnage littéraire,... il fut ce garçon du pays qui fait aujourd'hui la fierté des habitants. Plus au sud, d'autres genres de fantômes hantent les Pyrénées... Les Cathares, qui défièrent au XIIIe siècle le pape et le roi depuis leurs forteresses, auraient laissé derrière eux un trésor caché. Un mythe qui continue de susciter de nombreux fantasmes dans tout le pays ariégeois et vaudois.

