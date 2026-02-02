Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

Mythes du Sud-Ouest

Dans les paysages du sud-ouest de la France, les villages consacrent au grand jour la mémoire de figures légendaires qui façonnèrent la région, à la croisée de l'histoire et du mythe. Dans le pays gascon, on continue de faire chanter les lames en hommage au plus célèbre des mousquetaires, d'Artagnan. Avant d'être un illustre personnage littéraire,...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique