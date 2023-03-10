Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

On se met à l'abri

Dans le Nord, les cathédrales héroïques Dans le Nord de la France, au milieu des forêts et des bocages, de curieuses forteresses aux façades rougeoyantes ont façonné les paysages de la Thiérache. Ces églises fortifiées présentes dans chaque village de la région reflètent un ingénieux système d'entraide des populations locales. Pour résister a...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/09/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique