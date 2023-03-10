On se met à l'abri

Dans le Nord, les cathédrales héroïques Dans le Nord de la France, au milieu des forêts et des bocages, de curieuses forteresses aux façades rougeoyantes ont façonné les paysages de la Thiérache. Ces églises fortifiées présentes dans chaque village de la région reflètent un ingénieux système d'entraide des populations locales. Pour résister a... ux tourments politiques du XVIe siècle, les villageois unissent leurs forces pour transformer leurs églises en citadelles imprenables et en faire des lieux de vie et de repli en cas d'invasions. La Bretagne du visionnaire Vauban Les côtes bretonnes ont été façonnées par la nature, puis par un génie bâtisseur : Vauban. Sébastien le Prestre De Vauban a tiré parti des moindres replis du relief pour construire des forteresses imprenables entre terre et mer. Trois siècles plus tard, ses systèmes de défense dominent encore le paysage breton.

