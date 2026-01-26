Public Sénat
Le direct
Patrimoines de France

Passion grand air

L'appel de la nature est parfois vibrant. Les hommes et les femmes cultivent leur passion pour le grand air. Au coeur de la montagne, l'aventure peut se trouver au détour d'un sentier. Avec les chaos rocheux et les pentes escarpées, le massif de Fontainebleau se mérite à pied. Ici, la forêt est une sorte de montagne miniature. La région accueille les p...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique