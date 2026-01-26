Passion grand air

L'appel de la nature est parfois vibrant. Les hommes et les femmes cultivent leur passion pour le grand air. Au coeur de la montagne, l'aventure peut se trouver au détour d'un sentier. Avec les chaos rocheux et les pentes escarpées, le massif de Fontainebleau se mérite à pied. Ici, la forêt est une sorte de montagne miniature. La région accueille les p... remiers sentiers balisés au monde, devenant le berceau de la randonnée pédestre. Plus au sud, l'escapade fait aussi office de dépaysement face à l'oppression urbaine. Dans les Alpes, les regards sont tournés vers le Mont Blanc. Le gravir est l'expérience d'une vie. Un rêve tout autant qu'une prouesse physique. Petit, tout petit au sein de cette montagne, l'homme a dû se construire des refuges, pour lui permettre d'arriver au sommet.

