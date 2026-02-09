Un parfum de rébellion enveloppe les territoires. À l'instar de la capitale, où un air prend au coeur. Celui de la Commune de Paris. Teinté d'espoir et de chagrin, le chant vient d'un temps où les gais rossignols et les merles moqueurs étaient tous en fête.Une expérience sociale inédite et brève, pendant laquelle le peuple a pris en main son destin... . Ce souffle indomptable habite aussi le sud de la France. Chaque été, la vallée de la Roya accueille un festival au nom évocateur « Passeurs d'humanité ». Plusieurs jours de débats, d'échanges et de performances artistiques pour célébrer le mélange des cultures et la fraternité. Des principes chers à cette région, hérités de son passé et de sa géographie unique.

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