Public Sénat
Le direct

Un parfum de rébellion enveloppe les territoires. À l'instar de la capitale, où un air prend au coeur. Celui de la Commune de Paris. Teinté d'espoir et de chagrin, le chant vient d'un temps où les gais rossignols et les merles moqueurs étaient tous en fête.Une expérience sociale inédite et brève, pendant laquelle le peuple a pris en main son destin...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Rebelles
28mn

Culture | Le

Rebelles

Patrimoines de France

Sur la même thématique

Rebelles
28mn

Culture | Le

Rebelles

Patrimoines de France