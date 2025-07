Sous influence étrangère

Dans le Berry résonnent les cornemuses C'est une histoire que l'on pourrait presque raconter au coin du feu, telle une légende : celle de l'arrivée des Ecossais sur les plaines verdoyantes du Berry. Au coeur de la guerre de Cent Ans, une troupe de guerriers venus de ces terres du Nord s'installe et marque de son empreinte ce territoire en plein coeur de l... a France. Quelques centaines d'années après leur départ, arborant le kilt distinctif, le Berry vibre encore au son des cornemuses Dans le Quartier Haut de Sète, les bâtisses biscornues et colorées racontent le passé populaire de ce port de pêche. Au XIXe siècle, des marins italiens sans-le-sou, attirés par les eaux poissonneuses, viennent s'installer dans cette cité portuaire du sud de la France. D'abord rejetés et cantonnés dans leur quartier, ils se fondent peu à peu parmi la population locale et contribuent à façonner la culture sétoise. .

