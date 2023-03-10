Sur les chemins des pèlerins

L'Aubrac des pèlerins. Au sud du Massif central s'étend le plateau de l'Aubrac, une terre envoûtante au rude climat et à la nature préservée. Depuis le Moyen Âge, la région est traversée par les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce plateau a longtemps constitué l'une des portions les plus périlleuses du pèlerinage et a accou... ché de nombreux mythes et légendes qui habitent encore ces monts. En Bourgogne, la guerre des pèlerins. Le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle traverse les terres bourguignonnes, emmenant avec lui son lot de pèlerins en route vers l'Espagne. Empruntée depuis le Moyen Age, la route a permis l'essor des villes qui parsèment son tracé et fait des églises des lieux centraux. De Vézelay à Cluny, le passage des chrétiens devient bientôt un enjeu majeur et les églises n'hésitent pas à se livrer bataille pour afficher leur puissance.

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