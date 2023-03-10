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Patrimoines de France

Sur les chemins des pèlerins

L'Aubrac des pèlerins. Au sud du Massif central s'étend le plateau de l'Aubrac, une terre envoûtante au rude climat et à la nature préservée. Depuis le Moyen Âge, la région est traversée par les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce plateau a longtemps constitué l'une des portions les plus périlleuses du pèlerinage et a accou...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/01/2028

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