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Patrimoines de France

Tailleurs de patrimoine

La France ne s'est pas taillée toute seule : il a fallu compter sur ses carrières pour que se façonnent, au fil des siècles, ses plus belles créations architecturales. C'est au coeur du Minervois, dans le sud du pays, que se cache l'une des pierres les plus raffinées au monde. Le marbre de la montagne noire, bien connu à partir du XVIIe siècle, est e...

Publié le

Thématique

Culture

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/01/2028

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