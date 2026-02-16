Tailleurs de patrimoine

La France ne s'est pas taillée toute seule : il a fallu compter sur ses carrières pour que se façonnent, au fil des siècles, ses plus belles créations architecturales. C'est au coeur du Minervois, dans le sud du pays, que se cache l'une des pierres les plus raffinées au monde. Le marbre de la montagne noire, bien connu à partir du XVIIe siècle, est e... xtraite par le Roi Soleil pour construire les colonnes du château de Versailles et célébrer le luxe à la française. En parallèle, on taille dans les carrières de Paris pour ériger les monuments de la capitale. Au Moyen Âge, les sites d'extractions s'enterrent et dessinent peu à peu les plans des futures catacombes de Paris.

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