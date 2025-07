Une petite maison à soi

À Marseille, un cabanon les pieds dans l'eau Par-delà les calanques marseillaises, la cité phocéenne est depuis toujours tournée vers la mer. D'abord ville de pêcheurs, ces derniers construisent des abris appelés cabanons dans lesquels ils peuvent conserver leur marchandise. Avec la révolution industrielle, le XIXème siècle voit Marseille se rempli... r d'ouvriers, et les cabanons deviennent de véritables habitations. Les cases créoles, petits palais de Guadeloupe En Guadeloupe, à côté des demeures coloniales s'élèvent des bicoques plus modestes mais aussi plus colorées,couvertes par des chapeaux de tôle ondulée. Plus qu'une simple maison traditionnelle, la case créole représente l'un des ancrages de l'architecture guadeloupéenne. Un habitat né dans la douleur de l'esclavage, mais que le peuple guadeloupéen a su se réapproprier et qu'il met en valeur encore aujourd'hui.ainsi que les garants d'une manière de vivre à la marseillaise... Les cases créoles, petits palais de Guadeloupe En Guadeloupe, à côté des demeures coloniales s'élèvent des bicoques plus modestes mais aussi plus colorées, couvertes par des chapeaux de tôle ondulée. Plus qu'une simple maison traditionnelle, la case créole représente l'un des ancrages de l'architecture guadeloupéenne. Un habitat né dans la douleur de l'esclavage, mais que le peuple guadeloupéen a su se réapproprier et qu'il met en valeur encore aujourd'hui.

