Ville d'eau

À Évian, la Belle Époque du thermalisme Sur les rives françaises du lac Léman, Évian-les-bains doit sa renommée à ses eaux pures prisées pour les cures thermales. À la fin du XIXe siècle, portés par le mouvement hygiéniste, les promoteurs investissent la ville des Alpes et construisent un casino, des hôtels de luxe et de somptueux jardins. S... on architecture à la pointe de l'Art nouveau va rapidement faire de la ville un rendez-vous de la bourgeoisie de la Belle Époque. Vichy, la malgré-elle En Auvergne, sur les bords de l'Allier, se trouve l'une des villes de villégiature les plus raffinées d'Europe : Vichy. Connue durant toute son histoire pour ses sources d'eau, la ville thermale devient une destination estivale mondaine sous Napoléon III. Les Vichyssois voient alors s'édifier de nombreux hôtels et villas à l'architecture sophistiquée pour accueillir les curistes. Mais cette popularité se retourne contre elle lorsque Vichy devient le siège du gouvernement du Maréchal .Pétain...

Voir plus