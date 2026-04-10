Guyane : l'énergie solaire change la vie des habitants isolés

En Guyane, dans des zones isolées sans raccordement, l'installation de panneaux solaires et de batteries transforme le quotidien. Élodie, productrice de tisanes, peut désormais faire fonctionner ses équipements en continu, stocker sa production et travailler même pendant la saison des pluies. Résultat : un gain de temps, une production doublée et de n... ouvelles perspectives économiques. Portées par la société Kwala Faya, ces installations permettent d'apporter une autonomie énergétique durable et de soutenir l'activité dans les territoires les plus enclavés.

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