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Guyane : l'énergie solaire change la vie des habitants isolés

En Guyane, dans des zones isolées sans raccordement, l'installation de panneaux solaires et de batteries transforme le quotidien. Élodie, productrice de tisanes, peut désormais faire fonctionner ses équipements en continu, stocker sa production et travailler même pendant la saison des pluies. Résultat : un gain de temps, une production doublée et de n...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/04/2046

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