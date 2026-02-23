Public Sénat
Automobile : comment aider les Parisiens à passer à l'électrique ?

Depuis 5 ans le réseau Belib de la ville de Paris déploie ses bornes de recharge pour aider les Parisiens à faire le choix de l'électrique et à respirer un air plus pur. Mais pour que le modèle fonctionne une équipe de techniciens veille au grain...

Thématique

Économie

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/08/2026

