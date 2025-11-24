Public Sénat
Biocarburants : un levier pour une agriculture plus durable ?

De plus en plus d'agriculteurs tentent de réduire leur empreinte écologique en changeant de modèle. Mais contrairement aux idées reçues, se convertir à l'agriculture biologique est loin d'être neutre d'un point de vue environnemental. Les biocarburants pourraient être un moyen de réduire son impact sans perdre en efficacité. Illustration avec le do...

Économie

2mn

Jusqu'au 27/05/2026

