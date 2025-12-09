Public Sénat
Le direct
Pourvu que ça dure +

Le vent pour décarboner le transport maritime ?

Le transport maritime est l'un des secteurs les plus polluants au monde. Avec ses voiliers cargo, la société Towt décarbone le secteur en optant pour l'énergie du vent, et ce, sans sacrifier la performance et la vitesse.

Publié le

Thématique

Économie

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique