Public Sénat
Le direct
Pourvu que ça dure +

Occitanie : Cuxac-d'Aude, un laboratoire pour les énergies renouvelables

L'Occitanie est à la pointe en matière de transition énergétique. Illustration à Cuxac-d'Aude, un petit village très actif en matière d'énergies renouvelables, tant dans la production que dans le recyclage.

Publié le

Thématique

Économie

Durée

2mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique