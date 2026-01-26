Public Sénat
Stations de ski : comment s'adapter au réchauffement climatique ?

Les stations de ski sont en première ligne face au changement climatique. Si elles veulent survivre, elles n'ont pas d'autres choix que de se réinventer. Focus sur la station des Gets en Haute-Savoie, qui se projette vers l'avenir avec des solutions prometteuses. Elle a notamment converti ses dameuses au bio carburant. Et ne compte pas s'arrêter là....

Économie

2mn

Jusqu'au 29/07/2026

