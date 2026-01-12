Public Sénat
Combien sommes-nous prêts à payer pour notre souveraineté économique ?

Pendant des décennies, la France et l'Europe ont misé sur la mondialisation. Mais aujourd'hui, la question de la souveraineté économique s'impose : la pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales, les rivalités sino-américaines ont mis en lumière nos dépendances. Industrie, énergie, numérique, défense, santé : avons-nous trop exte...

Économie

David Jacquot

25mn

Jusqu'au 28/01/2029

