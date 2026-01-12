Combien sommes-nous prêts à payer pour notre souveraineté économique ?

Pendant des décennies, la France et l'Europe ont misé sur la mondialisation. Mais aujourd'hui, la question de la souveraineté économique s'impose : la pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales, les rivalités sino-américaines ont mis en lumière nos dépendances. Industrie, énergie, numérique, défense, santé : avons-nous trop exte... rnalisé ce qui est stratégique ? Peut-on encore produire en France et en Europe ? Réponse avec notre invité spécial, Olivier Sichel, le directeur général de la Caisse des Dépôts Notre chance en France, c'est que nous avons de nombreuses PME à même de renforcer notre souveraineté, à l'image d'Elvia Electronics, qui fabrique les cartes électroniques qui équipent satellites, avions, trains et voitures. Reportage à Coutances en Normandie.

