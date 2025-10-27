Public Sénat
Croissance, innovation : quelles solutions pour sortir la France de l'impasse ?

Entre croissance molle et recul du PIB et de l'investissement, la France se retrouve engluée dans une quasi-stagnation économique qui met à mal notre Etat-providence et fragilise notre cohésion sociale. Comment sortir de l'impasse malgré le climat politique et le pessimisme ambiant ? Qu'est ce qui cloche dans nos politiques publiques et surtout quelles ...

