Donald Trump fait-il du bien ou du mal à l'économie américaine ?

Un an après son retour à la Maison Blanche, quel est le bilan de Donald Trump ? A-t-il raison de qualifier la situation économique de son pays de succès retentissant ? Les chiffres et les faits vont-ils dans le même sens ? Réponses avec notre invité spécial, Florence Pisani, cheffe économiste chez Candriam. Le rejet de la politique de Donald Trump e... st très fort en ce qui concerne l'inflation... Des Américains qui souffrent de plus en plus de la vie chère, même quand ils gagnent bien leur vie. Reportage en Californie. Et puis le gros moteur de l'économie américaine ce sont les investissements dans l'IA. Ce qui contribue de plus en plus à la croissance. Reportage dans un Data center d'Irvine en Californie

