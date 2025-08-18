Public Sénat
Pourvu que ça dure

Endettement : la France va-t-elle dans le mur ?

3400 milliards d'euros de dette publique, un déficit public parmi les plus élevés d'Europe : la France s'endette désormais plus cher que l'Italie, considéré pendant longtemps comme le vilain petit canard des finances publiques européennes. Une situation qui commence à inquiéter les créanciers de la France, dont plus de la moitié sont des investiss...

Publié le

Invité

Pierre Moscovici

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

30mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/09/2028

