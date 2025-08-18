Endettement : la France va-t-elle dans le mur ?

3400 milliards d'euros de dette publique, un déficit public parmi les plus élevés d'Europe : la France s'endette désormais plus cher que l'Italie, considéré pendant longtemps comme le vilain petit canard des finances publiques européennes. Une situation qui commence à inquiéter les créanciers de la France, dont plus de la moitié sont des investiss... eurs étrangers. Sommes-nous collectivement en surendettement, comme l'a affirmé François Bayrou ? Une crise financière nous menace-t-elle ? Comment reprendre le contrôle de notre destin financier ? Faut-il augmenter les impôts des plus fortunés? Quelles dépenses publiques doivent être freinées ou réduites? Les Français ont-ils conscience de la détérioration de nos comptes publics ? Réponse avec notre invité spécial, Pierre Moscovici, le Président de la Cour des Comptes

Voir plus