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Pourvu que ça dure

Faut-il craindre le retour de l'inflation ?

L'inflation fait son retour en France et partout dans le monde, à cause du conflit au Moyen-Orient. Va-t-on pour autant revivre un emballement des prix comme en 2022 ? Cette année s'annonce-t-elle négative pour notre pouvoir d'achat ? Réponses avec Fabrice Lenglart, le directeur général de l'Insee. Et puis, quelles solutions pour aider les Français à...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

29mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/05/2029

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