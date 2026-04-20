Faut-il craindre le retour de l'inflation ?

L'inflation fait son retour en France et partout dans le monde, à cause du conflit au Moyen-Orient. Va-t-on pour autant revivre un emballement des prix comme en 2022 ? Cette année s'annonce-t-elle négative pour notre pouvoir d'achat ? Réponses avec Fabrice Lenglart, le directeur général de l'Insee. Et puis, quelles solutions pour aider les Français à... dépenser moins ? Possiblement avec le marché de la seconde main. Reportage à Belfort chez un spécialiste de l'achat revente d'occasion. Enfin, autre marché en plein boom : le reconditionné, qui, avec la crise du pouvoir d'achat, n'est plus tabou et s'ouvre à de nouveaux secteurs. C'est ce que nous explique Thomas Métivier, le directeur général de l'enseigne Cdiscount.

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