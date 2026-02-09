La Chine nous dépasse-t-elle dans les technologies d'avenir ?

Aujourd'hui, la Chine est sans conteste la championne des technologies d'avenir, des énergies renouvelables aux voitures électriques en passant par l'IA, l'aérospatial, ou la robotique. Et les chiffres donnent le vertige : l'empire du milieu contrôle 90% des cellules photovoltaïques, 80% des batteries, 66% des voitures électriques, 60% des éoliennes, ... la moitié des réacteurs nucléaires en construction. Comment expliquer que l'Europe se soit laissé doubler ? Le match est-il déjà plié ? Réponses avec Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Justement certaines pépites tricolores osent tenir tête à la Chine. C'est le cas de Voltec Solar en Alsace qui propose des panneaux photovoltaïques 100% made in France. Enfin le domaine des voitures électriques est un secteur hautement stratégique, et le champion Chinois BYD a beaucoup d'ambitions pour l'Europe. Explications avec Dorothée Bonnassies, la directrice générale de BYD France.

Voir plus