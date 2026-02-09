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La Chine nous dépasse-t-elle dans les technologies d'avenir ?

Aujourd'hui, la Chine est sans conteste la championne des technologies d'avenir, des énergies renouvelables aux voitures électriques en passant par l'IA, l'aérospatial, ou la robotique. Et les chiffres donnent le vertige : l'empire du milieu contrôle 90% des cellules photovoltaïques, 80% des batteries, 66% des voitures électriques, 60% des éoliennes, ...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/02/2029

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