La Chine nous dépasse-t-elle dans les technologies d'avenir ?
Pourvu que ça dure
Aujourd'hui, la Chine est sans conteste la championne des technologies d'avenir, des énergies renouvelables aux voitures électriques en passant par l'IA, l'aérospatial, ou la robotique. Et les chiffres donnent le vertige : l'empire du milieu contrôle 90% des cellules photovoltaïques, 80% des batteries, 66% des voitures électriques, 60% des éoliennes, ... la moitié des réacteurs nucléaires en construction. Comment expliquer que l'Europe se soit laissé doubler ? Le match est-il déjà plié ? Réponses avec Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Justement certaines pépites tricolores osent tenir tête à la Chine. C'est le cas de Voltec Solar en Alsace qui propose des panneaux photovoltaïques 100% made in France. Enfin le domaine des voitures électriques est un secteur hautement stratégique, et le champion Chinois BYD a beaucoup d'ambitions pour l'Europe. Explications avec Dorothée Bonnassies, la directrice générale de BYD France.
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