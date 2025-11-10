Public Sénat
Le direct
Pourvu que ça dure

Les secrets des marques françaises qui font rêver le monde

Certaines marques tricolores font rêver et cartonnent bien au-delà de nos frontières. C'est le cas du champagne, qui rayonne depuis 2 siècles partout sur la planète. Mais pourquoi notre champagne fascine-t-il tant les consommateurs étrangers ? Réponse avec Thomas Mulliez PDG de la célèbre Maison Veuve Clicquot. Et puis la France est leader dans l'in...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique