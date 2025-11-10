Les secrets des marques françaises qui font rêver le monde

Certaines marques tricolores font rêver et cartonnent bien au-delà de nos frontières. C'est le cas du champagne, qui rayonne depuis 2 siècles partout sur la planète. Mais pourquoi notre champagne fascine-t-il tant les consommateurs étrangers ? Réponse avec Thomas Mulliez PDG de la célèbre Maison Veuve Clicquot. Et puis la France est leader dans l'in... dustrie de la cosmétique. Quels sont les secrets d'un tel succès et comment ne pas se laisser doubler par la concurrence mondiale ? Reportage chez Sisley, un grand nom de la cosmétique haut-de-gamme. Enfin, nous vous parlerons de la formidable renaissance de Fusalp, qui habille les champions de ski mais aussi toute une clientèle française et étrangère à l'affût de vêtements iconiques. Sa patronne, Sophie Lacoste nous raconte comment elle veut renforcer sa présence à l'international.

