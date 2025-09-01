Public Sénat
Pourvu que ça dure

Nos entreprises peuvent-elles nous aider à sortir de la crise ?

Aujourd'hui on vous parle de nos entreprises, qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Dans un pays champion d'Europe de la fiscalité et dont la croissance est faible - sur fond de crises permanentes, de tensions commerciales et géopolitiques - nos entreprises, petites et grandes, doivent se battre sur tous les fronts. Comment naviguer en plein...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/09/2028

