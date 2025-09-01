Nos entreprises peuvent-elles nous aider à sortir de la crise ?

Aujourd'hui on vous parle de nos entreprises, qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Dans un pays champion d'Europe de la fiscalité et dont la croissance est faible - sur fond de crises permanentes, de tensions commerciales et géopolitiques - nos entreprises, petites et grandes, doivent se battre sur tous les fronts. Comment naviguer en plein... brouillard politique ? Quels sont les défis qu'elles doivent relever pour prospérer ? Notre invité spécial, Nicolas Dufourcq, le Directeur Général de BPI France, répond à toutes nos questions

