Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Depuis quelques mois, de plus en plus d'entreprises imposent à leurs salariés le retour en présentiel. Mais est-ce une tendance qui se généralise ? Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Réponses avec Benoît Derigny, président de Manpowergro... up. D'ailleurs certaines entreprises continuent de plébisciter un modèle hybride, modèle qui dans certains cas va aussi bien aux salariés qu'aux DRH. Illustration avec la société Claranet. Mais au fait, qu'est ce qui cloche vraiment dans le télétravail ? Quelle organisation mettre en place pour concilier bien-être des salariés et performance de l'entreprise ? L'analyse de Benoit Serre, coprésident du Cercle Humania

