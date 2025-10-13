Public Sénat
Le direct
Pourvu que ça dure

Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ?

Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Depuis quelques mois, de plus en plus d'entreprises imposent à leurs salariés le retour en présentiel. Mais est-ce une tendance qui se généralise ? Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Réponses avec Benoît Derigny, président de Manpowergro...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique