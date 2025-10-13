Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ?
Pourvu que ça dure
Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Depuis quelques mois, de plus en plus d'entreprises imposent à leurs salariés le retour en présentiel. Mais est-ce une tendance qui se généralise ? Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ? Réponses avec Benoît Derigny, président de Manpowergro... up. D'ailleurs certaines entreprises continuent de plébisciter un modèle hybride, modèle qui dans certains cas va aussi bien aux salariés qu'aux DRH. Illustration avec la société Claranet. Mais au fait, qu'est ce qui cloche vraiment dans le télétravail ? Quelle organisation mettre en place pour concilier bien-être des salariés et performance de l'entreprise ? L'analyse de Benoit Serre, coprésident du Cercle Humania
Pourquoi les entreprises font-elles marche arrière sur le télétravail ?
Pourvu que ça dure
Pourquoi les Français peinent-ils à retrouver le chemin des magasins ?
Pourvu que ça dure
Vieillissement de la France : peut-on encore éviter le mur démographique ?
Pourvu que ça dure
Nos entreprises peuvent-elles nous aider à sortir de la crise ?
Pourvu que ça dure
Dans le Morbihan avec Muriel Jourda