Pourquoi les Français peinent-ils à retrouver le chemin des magasins ?

L'inflation a nettement ralenti et le pouvoir d'achat augmente. Pourtant la consommation des ménages se maintient à un niveau beaucoup plus faible qu'avant la crise sanitaire. Comment expliquer ce paradoxe ? L'analyse de Xavier Timbeau, économiste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Crise du pouvoir d'achat, préoccupat... ion environnementale : les Français plébiscitent la seconde main et le marché du réemploi. Ca tombe bien, La Venelle, une rue commerçante nouvelle génération vient d'ouvrir en ile de France. Enfin certains grands patrons s'engagent en faveur d'une consommation plus durable. Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, nous explique comment il aide au quotidien consommateurs et fabricants à être plus vertueux.

Voir plus