Public Sénat
Le direct
Pourvu que ça dure

Pourquoi les Français peinent-ils à retrouver le chemin des magasins ?

L'inflation a nettement ralenti et le pouvoir d'achat augmente. Pourtant la consommation des ménages se maintient à un niveau beaucoup plus faible qu'avant la crise sanitaire. Comment expliquer ce paradoxe ? L'analyse de Xavier Timbeau, économiste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Crise du pouvoir d'achat, préoccupat...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique