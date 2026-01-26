Ruée vers l'or : pourquoi cette flambée historique ? L'or a réalisé en 2025 sa meilleure performance depuis presque 50 ans. Une flambée exceptionnelle qui se poursuit en 2026. Comment expliquer cette ruée vers l'or ? Le métal jaune est-il une assurance contre le chaos ? Réponses avec Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez O... fi Invest AM. Cet engouement se ressent jusque dans les magasins spécialisés. Qu'est-ce qui pousse les particuliers à se tourner vers l'or ? Reportage dans la célèbre rue Vivienne à Paris. Enfin, avec cette envolée historique, le métal précieux est-il en train de devenir plus accessible ? Assiste-t-on à une démocratisation de l'or ? Réponses avec Alexis Monceau, directeur général de Godot & Fils.

